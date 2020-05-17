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18:14 17.05.2020

Боец ВСУ получил ранение на Донбассе в воскресенье вследствие обстрелов

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Боец ВСУ получил ранение на Донбассе в воскресенье вследствие обстрелов

В воскресенье, 17 мая, российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения… Украинские защитники для прекращения враждебных обстрелов активно использовали дежурные огневые средства. Оккупационные войска, испытав на себе решительность действий украинских воинов, отказались от дальнейшей активности", - говорится в вечерней сводке, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Авдеевки противник дважды вел огонь по украинским позициям из минометов 82-го калибра, выпустив 22 мины, а также автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Водяное враг применял БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17, а позиции ВСУ у Славного обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На все дерзкие действия российских наемников наши воины отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств по опорным пунктам противника. Сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие прекратили враждебную активность. Потери противника уточняются", - добавили в ООС.

Теги: #всу #оос #обстрел
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