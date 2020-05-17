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16:48 17.05.2020

В китайском Ухане выявили 28 бессимптомных носителей коронавируса

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В китайском Ухане выявили 28 бессимптомных носителей коронавируса

В китайском городе Ухане (провинция Хубэй), который считается эпицентром распространения COVID-19, в процессе проведения тестирования всех жителей на предмет обнаружения бессимптомных носителей коронавируса за 14, 15 и 16 мая выявлено 28 инфицированных без признаков заражения, сообщили местные власти.

Ни одного больного с активной формой вызываемой коронавирусом пневмонии не зафиксировано.

В минувшую субботу удалось удвоить число тестов в день и довести его до 222 тыс. 675.

Тестирование проводится на добровольной основе. Жители 11-миллинного города, которые прошли тесты ранее, не обязаны проходить их повторно.

Все бессимптомные носители помещаются под наблюдение врачей.

– власти

Пекин. 17 мая. ИНТЕРФАКС - В китайском городе Ухане (провинция Хубэй), который считается эпицентром распространения COVID-19, в процессе проведения тестирования всех жителей на предмет обнаружения бессимптомных носителей коронавируса за 14, 15 и 16 мая выявлено 28 инфицированных без признаков заражения, сообщили местные власти.

Ни одного больного с активной формой вызываемой коронавирусом пневмонии не зафиксировано.

В минувшую субботу удалось удвоить число тестов в день и довести его до 222 тыс. 675.

Тестирование проводится на добровольной основе. Жители 11-миллинного города, которые прошли тесты ранее, не обязаны проходить их повторно.

Все бессимптомные носители помещаются под наблюдение врачей.

Теги: #коронавирус #китай
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