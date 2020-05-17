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16:17 17.05.2020

SpaceX еще на сутки перенесла запуск на орбиту очередной партии интернет-спутников

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SpaceX еще на сутки перенесла запуск на орбиту очередной партии интернет-спутников

Запланированный на понедельник запуск на орбиту очередной партии из 60 спутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink перенесен на вторник, 19 мая, сообщила компания SpaceX.

"Из-за тропического циклона, надвигающегося на юго-восточное побережье США теперь планируем осуществить запуск 19 мая в 03:10 по времени Восточного побережья США (10:10 по Киеву)", - говорится в сообщении.

Первоначально он должен был состояться в воскресенье. Однако в связи с отменой из-за непогоды старта ракеты-носителя Atlas V со сверхсекретным беспилотным шаттлом ВВС США X-37B с космодрома на мысе Канаверал в субботу и повторной попыткой его проведения в воскресенье SpaceX вынуждена была отодвинуть свой запуск на сутки. Теперь перенос пуска SpaceX еще на одни сутки с космодрома на мысе Канаверал вызван тропическим циклоном.

Как сообщалось, 23 апреля SpaceX успешно вывела на орбиту очередные 60 интернет-спутников Starlink, доведя орбитальную группировку до 420 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Теги: #спутник #spacex
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