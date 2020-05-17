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15:29 17.05.2020

С понедельника ограничат въезд крупногабаритного транспорта в Киев

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С понедельника ограничат въезд крупногабаритного транспорта в Киев

С понедельника, 18 мая, будет ограничен въезд крупногабаритного транспорта в Киев на четырех въездах в город, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Согласно информации, ограничение устанавливается на четырех въездах в Киев: на Житомирском, Бориспольском, Одесском и Гостомельском шоссе.

Ограничение будет действовать в утренние и вечерние часы: утром с 7:00 до 10:00, и вечером с 17:00 до 20:00.

"Такое ограничение необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на дороги Киева в часы пик и стабилизировать трафик на период действия карантина и до полного восстановления работы общественного транспорта", - пояснили в КГГА.

Теги: #киев #кгга #транспорт
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