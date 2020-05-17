События

14:47 17.05.2020

В понедельник Бельгия приступит ко второй фазе выхода из режима изоляции

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В понедельник Бельгия приступит ко второй фазе выхода из режима изоляции

Согласно правительственному плану, Бельгия начнет в понедельник, 18 мая, вторую фазу поэтапного снятия ограничений, введенных из-за эпидемии COVID-19.

Бельгийские СМИ напоминают населению в воскресенье, "что можно и что нельзя" с завтрашнего дня.

В системе начального и среднего образования начнется постепенное возобновление занятий при соблюдении строгих санитарных условий. Детские сады пока останутся закрытыми.

Кроме того, откроются музеи и некоторые исторические здания, билеты в которые должны приобретаться по интернету или заказываться по телефону.

Парикмахерским, салонам красоты и другим кабинетам немедицинских услуг, предусматривающих непосредственный контакт с клиентами, разрешат приступить к работе по предварительной записи, без живых очередей.

Рынки смогут частично возобновить работу при условии не более 50 продавцов.

Откроются зоопарки, билеты будут продаваться по интернету или через заказ по телефону.

Допускаются коллективные спортивные занятия на открытом воздухе при участии не более 20 человек.

Свадебные и похоронные церемонии могут проходить максимум при 30 участниках. При этом запрещена организация застолий после этих церемоний.

Следующая, третья, фаза объявлена на 8 июня. При этом власти предупреждают, что эта дата еще должна быть подтверждена по мере развития в стране эпидемиологической ситуации и с учетом эффекта принятых до этого мер смягчения режима.

Первая фаза выхода из режима изоляции началась 4 мая, и ее меры были расширены 11 мая.

Статистические данные по распространению коронавируса в стране продолжают в целом показывать позитивную динамику.

В воскресенье медицинская администрация Бельгии сообщила о 291 новом случае заражения коронавирусом за последние сутки (345 днем раньше). Общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 55280.

За сутки умерли 47 больных с диагнозом коронавируса (также 47 летальных исходов было зарегистрировано накануне). Общее число смертей среди зараженных COVID-19 достигло 9052.

Число больничных коек, занятых коронавирусными больными, уменьшилось с субботы на 128.

Теги: #коронавирус #бельгия
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