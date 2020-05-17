Во Львовской области число скончавшихся от коронавируса достигло 28

Во Львовской области скончалась 73-летння жительница Турковского района, у которой диагностировали коронавирус, сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

"Женщина, 1947 года рождения, скончалась сегодня. Позитивный анализ, подтвердивший у нее коронавирусную инфекцию, был получен 15 мая", --указано в сообщении.

Она находилась на амбулаторном лечении.

Также у покойной были сопутствующие заболевания – ишемическая болезнь сердца и хроническая почечная недостаточность.

Таким образом, количество жителей области, скончавшихся с диагнозом коронавирус, достигло 28-и человек.

Как сообщалось, в воскресенье общее количество заболевших коронавирусом во Львовской области превысило тысячу человек.