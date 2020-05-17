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12:08 17.05.2020

Ветрено и дождливо будет в Украине в начале недели

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Ветрено и дождливо будет в Украине в начале недели

В ближайшие сутки, 18 мая, вследствие перемещения атмосферных фронтов на большей части территории Украины ожидаются кратковременные дожди и порывистый ветер, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В понедельник ночью в Украине, кроме запада, Винницкой и Одесской областей, днем в северных, Харьковской и Луганской областях кратковременные дожди, грозы.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме Закарпатья, юга и юго-востока страны порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, на юге и востоке до 13°, днем 14-19°, в южной части и Закарпатье 18-23°; в Карпатах ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 7-11° тепла.

В Киеве - ночью и во второй половине дня местами небольшой дождь; днем порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 7-9°, днем 16-18°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 мая самая высокая температура днем была 32,1 в 1909 г., самая низкая ночью 3,0 в 1941г.

19 мая в Украине без осадков, лишь в северной части днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, в южной части 7-12°; днем в северной части 14-19°, на остальной территории 17-22°, в юго-западной части до 25°.

В Киеве 19 мая ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 16-18°.

17 мая в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 14-19°, в Днепре возле Киева 14°.

Теги: #погода #прогноз
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