События

11:36 17.05.2020

Закупленные Минздравом костюмы биозащиты доставлены в Украину

1 мин читать
Закупленные Минздравом костюмы биозащиты доставлены в Украину

Закупленные Министерством здравоохранения Украины костюмы биозащиты доставлены в страну, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Груз уже прибыл в Украину, начиная с понедельника начнется распределение этих костюмов по медучреждениям и лабораторным центрам", - сказал он на брифинге в воскресенье.

Степанов уточнил, что "в понедельник-вторник эти костюмы поедут непосредственно к медработникам".

Он также напомнил, что в регионы уже распределены костюмы биозащиты, которые были закуплены за средства НАК "Нафтогаз Украины".

"Эти костюмы были распределены и отправлены в регионы, в около 98 больниц, которые работают с больными с COVID-19", - сказал министр здравоохранения.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:48 17.05.2020
Средства для выплаты медикам за лечение COVID-19 поступят в Черновицкую область в понедельник – Степанов

Средства для выплаты медикам за лечение COVID-19 поступят в Черновицкую область в понедельник – Степанов

10:47 17.05.2020
В Днепропетровской области за минувшие сутки еще у 31 жителя обнаружили коронавирус

В Днепропетровской области за минувшие сутки еще у 31 жителя обнаружили коронавирус

10:33 17.05.2020
За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 50 человек

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 50 человек

10:30 17.05.2020
В 8 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки – СНБО

В 8 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки – СНБО

10:28 17.05.2020
Кличко: В Киеве за минувшие сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось на 59 человек, среди них 10 медиков

Кличко: В Киеве за минувшие сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось на 59 человек, среди них 10 медиков

09:55 17.05.2020
За прошедшие сутки еще у одного сотрудника ВСУ подтвержден коронавирус

За прошедшие сутки еще у одного сотрудника ВСУ подтвержден коронавирус

09:41 17.05.2020
В Украине 433 человека заболели Covid-19 за минувшие сутки, 210 – выздоровели, 17 новых жертв вируса - СНБО

В Украине 433 человека заболели Covid-19 за минувшие сутки, 210 – выздоровели, 17 новых жертв вируса - СНБО

08:32 17.05.2020
Более 15 тыс. человек скончались в Бразилии с начала пандемии коронавируса

Более 15 тыс. человек скончались в Бразилии с начала пандемии коронавируса

06:17 17.05.2020
Число инфицированных COVID-19 в США превысило 1,5 млн -

Число инфицированных COVID-19 в США превысило 1,5 млн -

04:31 17.05.2020
Шесть новых случаев коронавируса обнаружено за сутки в Житомирской области

Шесть новых случаев коронавируса обнаружено за сутки в Житомирской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КОРОНАВИРУС ОБЛАСТЬ СНБОУ

В 8 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки – СНБО

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО

Кличко: В Киеве за минувшие сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось на 59 человек, среди них 10 медиков

КОРОНАВИРУС СНБОУ

В Украине 433 человека заболели Covid-19 за минувшие сутки, 210 – выздоровели, 17 новых жертв вируса - СНБО

КОРОНАВИРУС ЕРМАК

Следующий этап ослабления карантина запланирован на конец мая, если эпидемическая ситуация будет стабильной - Ермак

КОРОНАВИРУС СНБОУ

В 13 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки - СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома

Ветрено и дождливо будет в Украине в начале недели

На Волыни правоохранители задержали контрабандиста при попытке подкупа пограничника

На Волыни правоохранители задержали контрабандиста при попытке подкупа пограничника

Российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Полиция провела комплексную проверку Мариуполя

Эстония выходит из режима чрезвычайного положения

SpaceX перенесла запуск на орбиту очередной партии интернет-спутников из-за старта сверхсекретного шаттла Пентагона

На Буковине за сутки лабораторно подтвердились еще 47 случаев коронавируса

За границей 141 украинцев лечатся от коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА