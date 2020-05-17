Закупленные Минздравом костюмы биозащиты доставлены в Украину

Закупленные Министерством здравоохранения Украины костюмы биозащиты доставлены в страну, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Груз уже прибыл в Украину, начиная с понедельника начнется распределение этих костюмов по медучреждениям и лабораторным центрам", - сказал он на брифинге в воскресенье.

Степанов уточнил, что "в понедельник-вторник эти костюмы поедут непосредственно к медработникам".

Он также напомнил, что в регионы уже распределены костюмы биозащиты, которые были закуплены за средства НАК "Нафтогаз Украины".

"Эти костюмы были распределены и отправлены в регионы, в около 98 больниц, которые работают с больными с COVID-19", - сказал министр здравоохранения.