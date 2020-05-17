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11:07 17.05.2020

На Волыни правоохранители задержали контрабандиста при попытке подкупа пограничника

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На Волыни правоохранители задержали контрабандиста при попытке подкупа пограничника

Волынские правоохранители задержали контрабандиста, который пытался подкупить львовского пограничника взяткой в размере $600 США, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Гражданина Украины поймали на горячем - во время передачи военнослужащему Львовского отряда неправомерной выгоды в размере $600 США. За эти деньги он планировал осуществить сделку по перемещению контрабандных табачных изделий в Польшу. Однако его замысел потерпел фиаско", - говорится в сообщении.

В настоящее время гражданин задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Проводятся первоочередные следственные действия. По результатам их проведения будут решены вопросы о сообщении лицу о подозрении и избрании меры пресечения.

Теги: #погранслужба #украина #контрабандист #задержание
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