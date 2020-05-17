В Днепропетровской области за минувшие сутки еще у 31 жителя обнаружили коронавирус

В Днепропетровской области за минувшие сутки еще у 31 жителя обнаружили коронавирус, всего в области - 837 случаев COVID-19, сообщила пресс-служба областной государственной администрации.

"Лабораторные исследования подтвердили COVID-19 у 30 жителей Днепра и одного – из Кривого Рога", - говорится в сообщении.

В ОГА добавили, что в настоящее время в Украине - более 18,2 тыс. лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Из них 837 - в Днепропетровской области. 95 жителей региона уже выздоровели, 12 - умерли.