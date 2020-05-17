События

10:47 17.05.2020

В Днепропетровской области за минувшие сутки еще у 31 жителя обнаружили коронавирус

1 мин читать
В Днепропетровской области за минувшие сутки еще у 31 жителя обнаружили коронавирус

В Днепропетровской области за минувшие сутки еще у 31 жителя обнаружили коронавирус, всего в области - 837 случаев COVID-19, сообщила пресс-служба областной государственной администрации.

"Лабораторные исследования подтвердили COVID-19 у 30 жителей Днепра и одного – из Кривого Рога", - говорится в сообщении.

В ОГА добавили, что в настоящее время в Украине - более 18,2 тыс. лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Из них 837 - в Днепропетровской области. 95 жителей региона уже выздоровели, 12 - умерли.

Теги: #коронавирус #украина #днепропетровская
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:07 17.05.2020
На Волыни правоохранители задержали контрабандиста при попытке подкупа пограничника

На Волыни правоохранители задержали контрабандиста при попытке подкупа пограничника

10:33 17.05.2020
За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 50 человек

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 50 человек

10:30 17.05.2020
В 8 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки – СНБО

В 8 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки – СНБО

10:28 17.05.2020
Кличко: В Киеве за минувшие сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось на 59 человек, среди них 10 медиков

Кличко: В Киеве за минувшие сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось на 59 человек, среди них 10 медиков

09:55 17.05.2020
За прошедшие сутки еще у одного сотрудника ВСУ подтвержден коронавирус

За прошедшие сутки еще у одного сотрудника ВСУ подтвержден коронавирус

09:41 17.05.2020
В Украине 433 человека заболели Covid-19 за минувшие сутки, 210 – выздоровели, 17 новых жертв вируса - СНБО

В Украине 433 человека заболели Covid-19 за минувшие сутки, 210 – выздоровели, 17 новых жертв вируса - СНБО

08:32 17.05.2020
Более 15 тыс. человек скончались в Бразилии с начала пандемии коронавируса

Более 15 тыс. человек скончались в Бразилии с начала пандемии коронавируса

08:11 17.05.2020
Российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

07:55 17.05.2020
Полиция провела комплексную проверку Мариуполя

Полиция провела комплексную проверку Мариуполя

06:17 17.05.2020
Число инфицированных COVID-19 в США превысило 1,5 млн -

Число инфицированных COVID-19 в США превысило 1,5 млн -

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КОРОНАВИРУС ОБЛАСТЬ СНБОУ

В 8 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки – СНБО

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО

Кличко: В Киеве за минувшие сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось на 59 человек, среди них 10 медиков

КОРОНАВИРУС СНБОУ

В Украине 433 человека заболели Covid-19 за минувшие сутки, 210 – выздоровели, 17 новых жертв вируса - СНБО

КОРОНАВИРУС ЕРМАК

Следующий этап ослабления карантина запланирован на конец мая, если эпидемическая ситуация будет стабильной - Ермак

КОРОНАВИРУС СНБОУ

В 13 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки - СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

Эстония выходит из режима чрезвычайного положения

Шесть новых случаев коронавируса обнаружено за сутки в Житомирской области

SpaceX перенесла запуск на орбиту очередной партии интернет-спутников из-за старта сверхсекретного шаттла Пентагона

На Буковине за сутки лабораторно подтвердились еще 47 случаев коронавируса

За границей 141 украинцев лечатся от коронавируса

Фонд Порошенко передал в больницы Закарпатской области восемь отремонтированных аппаратов ИВЛ

В Ровенской области лабораторно подтверждён еще 21 случай коронавируса

Спасатели ликвидировали возгорание торфа на площади 80 кв. м в Киеве

Глава МВД Франции считает, что внутренние границы в ЕС необходимо открывать согласованно

Правоохранители в Киеве задержали киевлянина с партией кокаина на $75 тыс. США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА