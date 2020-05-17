Кличко: В Киеве за минувшие сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось на 59 человек, среди них 10 медиков

В Киеве за прошедшие сутки еще у 59 человек подтвердилось заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19, при этом три человека умерли, а также среди заболевших - 10 медиков, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Друзья! Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердилось заболевание коронавирусом, увеличилось на 59 человек. Среди них - 10 медиков. Три человека умерли. Всего в столице уже 48 летальных случаев", - написал Кличко на своей странице в Фейсбуке.

Так, по состоянию на воскресенье, 17 мая, в Киеве 2280 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

По словам мэра, среди заболевших:

- 34 женщины в возрасте от 20 до 86 лет, а также 2 девочки, которым 10 и 13 лет.

-22 мужчины от 18 до 66 лет, годовалый мальчик.

Всего в больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки двое киевлян. Всего коронавирус в столице преодолели 224 человека.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 15 и в Соломенском - 9", - отметил Кличко.