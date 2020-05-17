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08:32 17.05.2020

Более 15 тыс. человек скончались в Бразилии с начала пандемии коронавируса

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Более 15 тыс. человек скончались в Бразилии с начала пандемии коронавируса

В Бразилии по данным министерства здравоохранения страны общее число жертв коронавируса с начала распространения инфекции достигло 15 тыс. 633, увеличившись за сутки на 816 человек.

Всего с начала пандемии COVID-19 в стране зарегистрировано 233 тыс. 142 случая заражения коронавирусом, рост за сутки составил 14 тыс. 919.

Президент Бразилии Жаир Болсонару выступает против введения в стране карантинных мер, что является предметом его серьезных конфликтов с губернаторами ряда штатов, установивших режим социальной изоляции на своих территориях.

Из-за противоречий по поводу мер противодействия распространению инфекции Болсонару уволил министра здравоохранения Энрике Мандету, а новый министр - Нельсон Тейх - сам подал в отставку.

Теги: #коронавирус #бразилия #ситуация
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