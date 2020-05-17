Российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Пртивник обстреливал украинских защитников, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко Новотроицкого, Гранитный, Авдеевки и дважды рядом с Лебединским из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Новгородского захватчики использовали запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, выпустив 30 мин.

По данным украинской разведки, 16 мая военнослужащие ранили одного российского наемника.

"С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстрелял наши позиции у Авдеевки с 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения", - подчеркнули в пресс-центре.