События

06:17 17.05.2020

Число инфицированных COVID-19 в США превысило 1,5 млн -

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Число инфицированных COVID-19 в США превысило 1,5 млн -

В Соединенных Штатах по состоянию на 02:00 воскресенья коронавирусом COVID-19 заразились 1 млн 505 тыс. 33 человека, сообщил портал Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям.

Число жертв коронавируса в США достигло 89 тыс. 511, увеличившись за стуки более чем на 1 тыс. Уровень смертности составил 271 человек на 1 млн населения страны. Излечились 337 тыс. 840 человек.

Всего в мире по данным портала с начала пандемии зафиксировано 4 млн 713 случаев заражения и 312 тыс. 283 летальных исходов от вызываемых коронавирусом заболеваний, излечились более 1,8 млн человек.

Теги: #рост #сша #инфицированные #коронавирус
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