Эстония выходит из режима чрезвычайного положения

Эстония в воскресенье завершает длившееся более двух месяцев чрезвычайное положение, введенное в связи с пандемией коронавируса.

"Правительство приняло решение завершить в воскресенье, 17 мая, длившееся более девяти недель чрезвычайное положение. Поскольку в результате наших общих усилий и взаимопомощи ситуация с коронавирусом значительно улучшилась, для борьбы с ним чрезвычайное положение нам больше не нужно", - заявил премьер-министр Юри Ратас в обращении к народу.

В то же время он подчеркнул, что это не означает немедленного возвращения к обычной жизни.

"Вирус никуда не делся ни из Эстонии, ни в мире. Завершение чрезвычайного положения означает, что мы должны построить новую нормальность", - сказал Ратас.

Как сообщило правительство, программа смягчения ограничений, которая вступает в силу с 18 мая, предусматривает разрешение проводить при соблюдении дистанции и требований гигиены тренировки, а также соревнования на свежем воздухе, если на них не присутствуют зрители, а число участников не превышает 100 человек, публичные собрания при заполняемости помещений не более 10 человек, а на свежем воздухе не более 100 человек, посещение учреждений социальной опеки и мест лишения свободы и ряда других.

В то же время продолжают действовать такие ограничения, как запрет на спортивные соревнования со зрителями. Казино, кальянные, залы игровых автоматов будут по-прежнему закрыты до особого разрешения. Продолжают действовать ограничения на пересечение границы (исключения сделаны в отношении Латвии, Литвы и Финляндии). Лица, которые пересекли границу Эстонии с целью въезда в страну, должны 14 дней оставаться в карантине (исключения сделаны в отношении Латвии, Литвы и Финляндии).

Чрезвычайное положение было введено в Эстонии с 13 марта. По состоянию на 16 мая в Эстонии официально зафиксировано 1 770 случаев заболевания коронавирусом, умерло за время пандемии 63 человек. Выздоровели 1 437 человек, остальные ждут подтверждения о выздоровлении.