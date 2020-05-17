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04:31 17.05.2020

Шесть новых случаев коронавируса обнаружено за сутки в Житомирской области

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Шесть новых случаев коронавируса обнаружено за сутки в Житомирской области

В Житомирской области по состоянию на вечер субботы количество заболевших коронавирусом выросло на шесть человек, сообщил глава областной государственной администрации Виталий Бунечко.

По состоянию на 22:30, по результатам лабораторного исследования 230 проб, количество больных COVID-19 выросла на 6 человек, 2 повторные пробы уже инфицированных жителей Новоград-Волынского района и Малина показали наличие болезни в организме, - написал глава ОГА на странице в Фейсбуке.

Он отметил, что суммарная численность заражений составляет 546 человек. В частности, наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире – 189 человек, в Коростене – 100 и в Бердичеве – 92.

Теги: #коронавирус #украина #житомирская_область
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