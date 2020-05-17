На Буковине за сутки лабораторно подтвердились еще 47 случаев коронавируса

В Черновицкой области по состоянию на 16 мая лабораторно подтвердились еще 47 случаев заболевания коронавирусом, в целом – инфицированных уже 2694 человека, сообщил глава областной государственной администрации Сергей Осачук.

«В Черновицкой области 16 мая официально подтверждено еще 47 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2694 человека», - написал глава ОГА на своей странице в Фейсбуке.

Вместе с тем, по его словам, за субботу от Covid-19 выздоровели 45 человек.