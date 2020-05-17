За границей 141 украинцев лечатся от коронавируса

141 украинцев за границей по состоянию на вечер 16 мая лечатся от коронавирусной болезни, 73 человека выздоровели, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

По информации МИД, больше всего больных украинцев в Италии — 121 человек. Также по 3 инфицированных — в Австрии, Беларуси и России, по 2 — в США, Чехии и Швеции, по одному — в Ирландии, Германии, Уругвае и на Мальте.

Известно также, что 73 граждане Украины успешно побороли коронавирус за рубежом, а восемь — умерли от осложнений.

Также в МИД сообщили, что 17 684 украинцы обратились в дипучреждения в рамках системы "Защита".