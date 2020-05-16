В Ровенской области лабораторно подтверждён еще 21 случай коронавируса

В Ровенской области лабораторно подтвердился еще 21 случай заболевания коронавирусом Covid-19, в целом инфицированными являются 1131 человек, сообщил глава областной государственной администрации Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер 16 мая на Ровенщине зарегистрировано 21 новый случай заболевания Covid-19" - написал Коваль.

Новые случаи инфекции обнаружены у семерых жителей из Ровно, одного из Сарн, у 12 из Ровенского района (4 случая в с. Заря, у троих из с. Белая Криница, по одному случаю в пгт Клевань и селах Бармаки, Верховск, Карпиловка, Городище) - 1 из г. Дубно.

Глава ОГА сообщил, что возраст больных от 16 до 81 года.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 1131 случай заболевания коронавирусом. Из них - 239 медработников, 83 - детей. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, уже 26 случаев - летальных. Сегодня умерла 77-летняя жительница Ровно. Преодолели Covid-19 уже 347 человек. Сегодня выписаны 7 ровенчан", - сообщил Коваль.

Он добавил, что на проверке в Ровенском областном лабораторном центре и Центре общественного здоровья находится 490 образцов.