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22:20 16.05.2020

Спасатели ликвидировали возгорание торфа на площади 80 кв. м в Киеве

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Спасатели ликвидировали возгорание торфа на площади 80 кв. м в Киеве

Спасатели ликвидировали возгорание торфа на площади 80 кв. м. в Дарницком районе Киева, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС в Фейсбуке.

"16 мая в 15:09 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о возгорании торфа на ул.Лермонтова, 101, в Дарницком районе столицы. Установлено, что горит торф отдельными ячейками общей площадью 80 кв.м. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Пожар локализован в 18:43 и полностью ликвидирован в 19:11.

На месте происшествия работало 10 человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной техники подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

Причина возникновения пожара выясняется.

Теги: #киев #торф #украина #тушение
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