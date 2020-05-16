Правоохранители в Киеве задержали киевлянина с партией кокаина на $75 тыс. США

В Киеве правоохранители задержали мужчину с 0,5 кг кокаина стоимостью $75 тыс. США, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

"Правоохранители установили, что житель Киева приобрел с целью дальнейшего сбыта большую партию наркотического средства, оборот которого ограничен - кокаин. В субботу, 16 мая 2020 года, во время проведения совместной операции указанное лицо задержано и изъято в его автомобиле пакет с кокаином весом 500 граммов, чем пресечена попытка его реализации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость изъятого наркотического средства составляет около $75 тыс. США.

В настоящее время задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

За совершенное злоумышленнику грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.