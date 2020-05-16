45 украинцев доставили в Черноморск из Турции на корабле

Спецразрешения на возвращение в Украину из Турции получили 45 украинцев, их на корабле доставили в порт Карасу в Черноморске (Одесса), сообщает Генеральное консульство Украины в Стамбуле.

"45 граждан Украины при содействии ГКУ получили спецразрешения и доставлены в порт Карасу на корабле в Черноморск", - говорится в сообщении консульства в микроблоге Твиттер

В ведомстве также подчеркнули, что это уже 7-й рейс за период двухмесячного карантина.

Также сообщается, что домой возвращаются и супруги, у которых в субботу "золотая свадьба".