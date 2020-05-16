На Днепропетровщине пожар в экосистеме уничтожил 4,5 га растительности

На территории Никопольского района (Днепропетровская обл.) за минувшие сутки спасатели ликвидировали пожар сухой травы и камыша на площади 4,5 га, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"16 мая в 9:54 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник вдоль автодороги Никополь-Днепр на территории Никопольского района. Установлено, что пожар возник на открытой территории. Горела сухая трава и камыш. Еще одна частичка экосистемы превратилась в пепелище - все живое на территории 4,5 га погибло", - говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за порывов ветра огонь быстро распространялся и поглощал большую территорию, а густой дым относило к проезжей части.

В 10:33 пожарные локализовали пожар, а в 15:00 полностью ликвидировали.

К тушению пожара привлекались пять человек личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.