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18:48 16.05.2020

Минздрав обнародовал новые правила для работы салонов красоты во время карантина

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Минздрав обнародовал новые правила для работы салонов красоты во время карантина

Министерство здравоохранения Украины обнародовало новые правила для работы парикмахерских и салонов красоты в период ослабления карантина в стране, сообщила пресс-служба Минздрава в телеграм-канале.

"Смягчение карантина "набирает обороты". Наконец-то есть возможность попасть в любимую парикмахерскую или в салон красоты. Как это сделать безопасно, что нужно знать и на что обратить внимание, читайте в правилах", - говорится в сообщении.

В частности, в правилах сказано, что салоны красоты в условиях карантина должны принимать посетителей лишь по предварительной записи с интервалом не менее 15 минут. Посетителям необходимо ожидать своей очереди на улице, при этом на одного человека должно отводиться как минимум 5 квадратных метров. Также посетители должны иметь средства индивидуальной защиты.

Сотрудники салонов перед началом работы должны проходить температурный скрининг и иметь средства индивидуальной защиты. Персоналу разрешается использовать только респираторы без клапана выдоха.

Кроме того, у входа в салоны красоты должна быть разметка для клиентов для соблюдения расстояния в 1,5 метра. Между местами предоставления услуг также должна быть дистанция не менее 1,5 метра.

Учреждениям необходимо обеспечить дезинфекцию после каждого клиента и централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты. Во время карантина в салонах красоты запрещается наличие рекламной продукции, журналов и различных игрушек.

Теги: #коронавирус #минздрав
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