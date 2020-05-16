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17:48 16.05.2020

Произошел рейдерский захват активов иностранного инвестора, утверждает нардеп Качура

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Произошел рейдерский захват активов иностранного инвестора, утверждает нардеп Качура

Народный депутат Александр Качура (фракция "Слуга народа") заявляет о рейдерском захвате активов иностранного инвестора в Украине.

"От имени компании-собственника "МЕСА—ДОРБУД", по поддельной нотариальной доверенности, была продана строительная техника стоимостью более 6 млн. евро. Основателями компании являются граждани Турецкой Республики. Строительная техника была якобы куплена фирмой-однодневкой "БУД-ПРЫЛАД", а дальше перепродана на ЧАО "КОММУНТРАНС", - написал депутат в своём канале в Telegram.

По словам Качуры, "при продаже стоимость имущества была явно занижена, а компанию-прокладку, сразу слили на "фунта", который, согласно данным реестра выступает учредителем и директором ещё в более чем 800 компаниях".

Нардеп также заявил, что следствие уже долгое время стоит на месте, потому межфракционное депутатское объединение "Антирейдерская коалиция" берет на парламентский контроль это дело.

"Со стороны МВД дело на свой личный контроль взял зам. министра Антон Геращенко", -написал Качура.

Теги: #рейдерство #качура
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