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16:50 16.05.2020

Баканов: контрразведка - сегодня одно из ключевых направлений работы СБУ

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Баканов: контрразведка - сегодня одно из ключевых направлений работы СБУ

Сегодня одним из ключевых направлений работы Службы безопасности Украины является контрразведка, заявил глава СБУ Иван Баканов.

«Во время необъявленной войны ключевыми направлениями нашей работы являются контрразведка и защита национальной безопасности государства. Мы должны работать на опережение, делаете все возможное, чтобы каждый гражданин Украины мог чувствовать себя в безопасности », - подчеркнул Баканов во время рабочего визита в Житомирскую, где встретился с новоназначенным руководителем и личным составом областного управления Службы.

В то же время глава СБУ призвал действовать комплексно, ведь для достижения этой цели важны все направления работы Службы.

Баканов, как сообщает СБУ в Telegram, проинспектировал работу управления, детально ознакомился с результатами его деятельности и проблемами области.

Как сообщалось, на днях на должность руководителя Управления СБУ в Житомирской области указом президента назначен Сергей Лысак.

Теги: #баканов #сбу #контрразведка
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