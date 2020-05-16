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16:39 16.05.2020

В Дарницком доме-интернате для девушек в Киеве обеспечено меднаблюдение и условия для обсервации зараженных, сообщили Зеленскому

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В Дарницком доме-интернате для девушек в Киеве обеспечено меднаблюдение и условия для обсервации зараженных, сообщили Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом поинтересовался ситуацией со вспышкой болезни в Дарницком доме-интернате для девушек в Киеве, где COVID-19 подтвердили у 81 человека, 53 из которых – воспитанницы учреждения.

"Владимиру Зеленскому сообщили, что были мгновенно приняты необходимые меры для ухода за больными и недопущения распространения инфекции. В частности, течение болезни у большинства бессимптомно, однако в заведении обеспечено медицинское наблюдение и условия для обсервации", - сообщает в субботу пресс-служба главы государства.

Как сообщалось, 15 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Дарницком доме-интернате Киева подтвержден коронавирус у 81 человека.

По словам Кличко, сначала в доме-интернате COVID-19 был подтвержден у сотрудницы, после чего всем воспитанникам учреждения и персоналу были сделали ПЦР-тесты.

В частности, как уточнил городской голова, коронавирус подтвержден у 53 воспитанниц возрастом от 7 до 35 лет и у 26 женщин и двух мужчин среди персонала.

"В больницы столицы госпитализировали 3 пациентов из числа персонала. Другая часть персонала - на самоизоляции дома, под контролем врачей. Инфицированные воспитанницы учреждения находятся в удовлетворительном состоянии и получают медицинскую помощь в интернате", - рассказал Кличко.

Он уточнил, что, как выяснилось, "вирус занесла одна женщина - младшая медсестра одной из групп интерната". Кличко напомнил, что такие интернаты работают в закрытом режиме.

Как сообщил отдел коммуникации столичной полиции, по факту нарушения санитарных норм в Дарницком доме-интернате для девушек в Киеве проводится досудебное расследование.

Собранные материалы по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.2 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Теги: #киев #коронавирус #зеленский #интернат
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