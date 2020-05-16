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16:17 16.05.2020

Следующий этап ослабления карантина запланирован на конец мая, если эпидемическая ситуация будет стабильной - Ермак

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Следующий этап ослабления карантина запланирован на конец мая, если эпидемическая ситуация будет стабильной - Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что следующий этап ослабления карантинных мер в стране запланирован на конец мая, если эпидемическая ситуация будет стабильной.

Как сообщает в субботу пресс-служба Офиса президента, на встрече с послами G7 и главой представительства ЕС в Украине Ермак проинформировал дипломатов о ситуации с распространением коронавируса в Украине.

"По его (Ермака – ИФ) словам, сейчас уровень заболеваемости в стране умеренный, 11 мая состоялся первый этап ослабления карантинных мероприятий. Следующий этап запланирован на конец мая, если эпидемическая ситуация будет оставаться стабильной", - говорится в сообщении.

Ранее правительство Украины анонсировало переход ко второму этапу послабления карантинных мер с 22 мая и пока не переносило этой даты.

По данным Минздрава, в Украине четвертый день увеличивается суточный прирост заражения Covid-19: на утро субботы зафиксировано 528 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 за минувшие сутки, 21 ранее заболевший скончался, выздоровели рекордное количество - 433 пациента; на утро 15 мая было 483 новых случая заболевания Covid-19, 20 ранее заболевших умерли, 330 выздоровели; на утро 14 мая - 422 новых инфицированных, 17 новых жертв вируса, выздоровели 427 больных, 13 мая сообщалось о 402 новых случая заболевания, 14 ранее заболевших скончались, 343 выздоровели, 12 мая - 375 новых случаев инфицирования, 17 летальных пациентов и 85 – поправившихся; 11 мая - 416 новых случаев заболевания, 17 жертв, но 228 человек выздоровели. Прирост более 500 инфицированных за сутки фиксировался на утро 10 мая (522), а также 9 мая (515).

Теги: #коронавирус #ермак
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