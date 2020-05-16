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15:46 16.05.2020

В Киеве правоохранители разоблачили мошенническую схему финансовых опционов

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В Киеве правоохранители разоблачили мошенническую схему финансовых опционов

В Киеве сотрудники полиции прекратили мошенническую деятельность компании, которая имитируя на веб-сайте проведение торгов, присваивала деньги вкладчиков, сообщает департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

"Киберполиция установила, что компания позиционировала себя как платформа, которая предоставляет услуги по торговле акциями международных компаний. Также для большего поощрения новичков предоставляла учебный материал. Для убедительности инвесторов на веб-сайте разместили примеры фиктивных торгов на мировых финансовых рынках", - говорится в сообщении.

Таким образом, вкладчики создавали аккаунты на веб-платформе и пополняли депозиты, после этого их деньги перечислялись компании.

"Кроме этого, фигуранты разместили два call-центра в Киеве со штатной численностью около 40 человек. Эти работники агитировали граждан вкладывать денежные средства", - добавили в полиции.

Правоохранители провели обыск по месту расположения офиса, изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, накопители информации.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении.

Теги: #киев #мошенники #полиция
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