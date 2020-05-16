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13:49 16.05.2020

ГБР сообщило о подозрении двум чиновникам Одесской таможни

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ГБР сообщило о подозрении двум чиновникам Одесской таможни

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении в получении неправомерной выгоды и.о. начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов и и.о. заместителя начальника таможенного поста - начальника одного из отделов таможенного оформления Одесской таможни Государственной таможенной службы.

"Решением Печерского районного суда Киева подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога", - сообщает пресс-служба ГБР в субботу.

Так, таможенники подозреваются в получении неправомерной выгоды должностными лицами по предварительному сговору группой лиц (ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины).

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что подозревает руководство Одесской таможни Государственной таможенной службы в организации масштабной коррупционной схемы при растаможивании товаров, в связи с чем был задержан при получении неправомерной выгоды начальник отдела таможенного поста "Черноморск".

В махинации были задействованы начальники отделов таможенного оформления постов "Одесса" и "Черноморск".

"Первый из них требовал $100 с каждого контейнера за доставку грузов на внутреннюю таможню без дополнительных мер контроля. В случае согласия компания-импортер вносилась в список и в дальнейшем ее контейнеры за обусловленную плату беспрепятственно проходили таможенный контроль", - говорится в сообщении.

Так, в дальнейшем уже чиновник поста "Черноморск" создавал коммерсантам искусственные препятствия при растаможивании товаров, затягивая их оформление. Для разблокирования процесса начальник отдела предлагал импортерам помощь в занижении стоимости задекларированных грузов.

Правоохранители задержали начальника отдела таможенного поста "Черноморск" согласно ст.208 Уголовного кодекса Украины, после получения очередной части неправомерной выгоды в размере $1,3 тыс.

Теги: #таможня #гбр #подозрение #одесса
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