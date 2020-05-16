Сотрудник Ровенского филиала "Суспильного" умер от вызванных коронавирусом осложнений

Один из сотрудников Ровенского филиала Национальной общественной телерадиокомпании скончался в связи с вызванными коронавирусом осложнений, сообщает пресс-служба телеканала "UA: Ровно".

"От осложнений, вызванных инфекцией COVID-19, преждевременно ушел из жизни инженер Ровенского филиала "Суспильного" Николай Теремок... На "UA: Ровно" Николай Теремок работал 25 лет. Всегда был ответственным специалистом, приветливым коллегой, хорошей доброжелательным человеком и прекрасным семьянином", - говорится в сообщении.

Отмечается, что скончавшийся был одним из шести сотрудников вещателя, у которых подтвердили заболевание COVID-19.

Как сообщалось, в Ровенской области по состоянию на утро 16 мая 30 новых случаев заболевания и 54 - выздоровления (за все время - 1 104 заболевших, 24 умерших и 347 выздоровевших), болеет 733 человек (на 24 меньше, чем сутки ранее).