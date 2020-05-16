События

13:09 16.05.2020

Через переход "Шегини" в Украину прошли за ночь 325 граждан, из Украины – 83 человека

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Через переход "Шегини" в Украину прошли за ночь 325 граждан, из Украины – 83 человека

В первую ночь через возобновивший работу пешеходный переход пункта пропуска "Шегини-Медика" в Украине прошли 325 граждан, из Украины – 83 человека, сообщает пресс служба Государственной таможенной службы Украины

"Это единственный на украинском-польской границе пункт пропуска, где границу можно пересечь в пешем порядке… Для граждан, следующих в Украину, есть определенные ограничения, которые предусмотрены законодательством (предложение прохождения обсервации, тестирование, установка программы "Дія. Вдома" на их смартфонах, предупреждение о необходимости прохождения самоизоляции по указанному ими адресу). Также у выхода из пункта пропуска ДСНС установила палатку где делают тесты. Работники таможни обеспечены средствами защиты и санитайзерами", - говорится с сообщении.

Ранее, 13 мая, Кабинет министров Украины принял постановление об открытии пешеходного перехода пункта пропуска "Шегини". Сегодня на Львовщине работают еще 2 пункта пропуска: "Краковец-Корчева" и "Рава-Русская-Хребенне", который открыли совсем недавно, напоминает пресс-служба.

Теги: #таможня #граница
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Интерфакс-Украина
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