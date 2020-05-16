В Харьковской области впервые число выздоровевших превысило число заболевших за сутки - Кучер

За минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтверждено 16 новых случаев COVID-19, а 35 человек - выздоровели, сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

"Во-первых, это рекордная цифра за весь период учета заболеваемости коронавирусом! Во-вторых, впервые количество людей, которые выздоровели, выше количества новых лабораторно подтвержденных случаев, и не на несколько позиций, а более чем в два раза!", - написал Кучер в своем телеграм-канале.

Он отметил, что среди недавно выздоровевших - 6-месячная девочка и годовалый мальчик.

Кроме того, за минувшие сутки умерли 3 человека.

В обще сложности по состоянию на утро субботы в Харьковской области зафиксировано 1227 подозрений на COVID-19 (в том числе - 27 за последние сутки), из них773 - подтверждено, 297 опровергнуто. Остальные на стадии проверки.

Из 773 заболевших 129 выздоровели, 26 - умерли. 277 человек госпитализированы (из них 5 - в реанимации). 341 больной на самоизоляции.

Госпитализированы также 125 человек с подозрением на COVID-19.