Каждый случай COVID-19 среди медработников должен рассматриваться как профессиональное заболевание - главсанврач Ляшко

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко убежден, что все случаи заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, среди медицинских работников следует рассматривать как профессиональное заболевание.

"Каждый случай заболевания COVID-19 среди медицинских работников должен рассматриваться как профессиональное заболевание! Мы уже неоднократно обращали на это внимание и говорили руководителям учреждений здравоохранения. О случаях заболевания медиков нужно сообщать в Государственную службу по вопросам труда, проводит расследование каждого такого случая", - написал Ляшко на своей странице в Фейсбуке.

В то же время он отметил, что, к сожалению, руководители учреждений здравоохранения пренебрегают этим.

По словам главсанврача, из более 3 тыс. случаев COVID-19 среди медицинских работников по состоянию на сегодня сообщено только о заболеваниях каждого второго медика.

"Расследование, сегодня, завершено только в 10 случаях. В 7 из которых установлена связь между профессиональной деятельностью и болезнью. Закрывать глаза на такую ситуацию нельзя", - отметил он.

Также Ляшко проинформировал, что все руководители лабораторных центров получили поручение срочно направить эпидемиологов в состав профильных комиссий.

"Буду инициировать очередное рассмотрение этого вопроса на заседании национальной комиссии ТЭБ и ЧС", - заявил Ляшко.

Как сообщалось, по данным Минздрава, в Украине по состоянию на утро 16 мая всего подтверждено 17858 случаев COVID-19, из них 4906 человек выздоровели, 497 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 528 случаев.

Всего заболели 1269 детей и 3512 медиков.