В странах Балтии за сутки выявлено 42 новых случая коронавируса

В Латвии за последние сутки зафиксировано 27 новых случаев Covid-19, в Эстонии - четыре, в Литве - 11, один человек скончался.

В Латвии за сутки выявлено 27 случаев коронавируса, 21 из них связан с социальным учреждением "Марснени" в Приекульском крае, сообщает агентство BNS в субботу со ссылкой на данные Центра профилактики и контроля заболеваний республики. В "Марснени" оказывают платные услуги людям пенсионного возраста и инвалидам первой и второй группы. Covid-19 выявлен у четырех работников учреждения и 17 его клиентов.

С начала эпидемии в Латвии коронавирус подтвержден у 997 человек. В больницах лечатся 25 человек, трое из них - в тяжелом состоянии. 662 человека уже выздоровели, 19 человек скончались.

В Эстонии за сутки было проанализировано 752 теста на коронавирус, из которых четыре дали позитивный результат, сообщает департамент здоровья республики. В больницах Эстонии находится 41 пациент. За весь период выздоровели 1 437 человек. У 503 человек (35%) после позитивных тестов на коронавирус прошло более 28 дней, они ожидают подтверждения о выздоровлении.

Всего в Эстонии после начала пандемии было сделано 69 тыс. тестов на коронавирус, из которых 1 770 (2,6%) оказались позитивными. После начала эпидемии в республике от Covid-19 умерли 63 человека.

В воскресенье в Эстонии наступит последний день чрезвычайного положения без дальнейшего продления. "Правительство приняло решение завершить 17 мая длившееся более девяти недель ЧП. Поскольку в результате наших общих усилий и взаимопомощи ситуация с коронавирусом значительно улучшилась, для борьбы с ним ЧП нам больше не нужно", - заявил премьер-министр Юри Ратас в пятницу в обращении к народу.

В Литве за сутки зафиксировано 11 новых случаев коронавируса, сообщает новостной портал Delfi со ссылкой на национальный центр общественного здравоохранения республики. Общее число зараженных увеличилось до 1 534.

На данный момент в республике больше выздоровевших, чем больных. Число больных коронавирусом достигло 485, а выздоровели 988 человек. В изоляции находятся 272 человека.

В пятницу агентство BNS со ссылкой на Минздрав Литвы сообщало о 54 жертвах коронавируса. В сообщении также уточнялось, что шесть заразившихся коронавирусом умерли из-за других причин. В субботу новостной портал Delfi сообщает о 55 скончавшихся от коронавируса, то есть за сутки в республике скончался один человек.