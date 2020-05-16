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10:51 16.05.2020

Кличко: в Киеве 153 новых случая COVID-19 за минувшие сутки, 2 умерли, 22 выздоровели

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Кличко: в Киеве 153 новых случая COVID-19 за минувшие сутки, 2 умерли, 22 выздоровели

В Киеве за прошедшие сутки еще 153 человек подтвердили заболевание коронавирусной инфекцией, при этом 2 человека умерли, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Друзья! После зафиксованного очага заболевания в Дарницком доме-интернате для девушек, статистика за минувшие сутки в столице - в плохом смысле впечатляющая ...Количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 153 человека. Среди них - 17 медиков. Умерли за минувшие сутки два человека. Всего в столице 45 летальных случаев", - написал Кличко на странице в Фейсбуке в субботу утром.

Таким образом, на сегодняшний день в столице уже 2221 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Так, среди заболевших:

- 106 женщин в возрасте от 21 до 77 лет, а также 17 девушек - от 5 до 17 лет.

- 30 мужчин в возрасте от 19 до 68 лет.

Также, по словам мэра, более половины людей, у которых подтвердили заболевания за сутки - это воспитанницы и работники Дарницкого дома-интерната для девушек.

Всего в больницы столицы госпитализированы 17 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем медиков. Выздоровели за минувшие сутки 22 человека, всего коронавирус в Киеве преодолели 222 жителя города.

"Отмечу, что больше всего больных из-за очага в интернате зафиксировали в Дарницком районе - 87 человек. Но много случаев и в Днепровском - 16 и Деснянском - 15 случаев заболевания", - добавил Кличко.

Как сообщалось, по состоянию на утро субботы, 16 мая, всего с начала пандемии в Украине подтверждено 17 858 случаев заболевания COVID-19, из общего числа заболевших 497 человек умерли, 4 906 выздоровели.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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