В Киев прибыли еще три эвакуационных рейса – из Парижа, Берлина и Загреба

Еще три эвакуационных рейса из Парижа, Берлина и Загреба прибыли в Киев за прошедшие сутки, сообщает Госпогранслужба страны утром в субботу.

"Всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в пункте пропуска "Борисполь" оформили 265 человек", - говорится в сообщении.

Пограничники в обязательном порядке провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

Все без исключения пассажиры установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильный приложение "Дій вдома" пограничники проверили во время паспортного контроля.

По информации погранслужбы, что всего за прошедшие сутки оформлено на въезд в Украину и на выезд из страны более 16,2 тыс. человек.