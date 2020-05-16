Степанов: думаю, на следующей неделе мы начнем внедрять ИФА-тестирование

В понедельник, 18 мая, будет подписан приказ Минздрава о проведении в Украине ИФА-тестирования граждан на наличие в крови антител к COVID-19 , сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

« Разработан механизм тестирования, круг лиц, способ тестирования….У нас есть находящиеся на завершающей стадии испытания украинские тест-системы для ИФА-тестирования (компании Диапром), есть зарубежные тесты компании ЛяРош, сертифицированные в Европе, а также американские… Мы считает возможным их использовать», - сказал министр на брифинге в субботу утром.

«Думаю, что на следующей неделе мы начнем внедрять ИФА-тестирование и это увеличит количество и круг тестирования на COVID-19», - заключил Степанов.