За прошедшие сутки еще у двух сотрудников ВСУ подтвержден коронавирус

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 16 мая зафиксировано еще два новых случая заболевания коронавирусом, при этом выздоровел от COVID-19 уже 75 человек, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 7:00 16 мая в Вооруженных силах Украины болеет 38 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 75 человек и 2 летальных случая", - сказано в сообщении командования Медсил на странице в Фейсбуке.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая з COVID-19.

Это двое работников ВСУ в Черновицкой и Винницкой области. Отмечается, что они лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 202 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 38 человек.

Как сообщалось, по состоянию на утро субботы, 16 мая, всего с начала пандемии в Украине подтверждено 17 858 случаев заболевания COVID-19, из общего числа заболевших 497 человек умерли, 4 906 выздоровели.

6 апреля сотрудница одной из воинских частей Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области скончалась от коронавирусного заболевания COVID-19, став первой жертвой этого заболевания в рядах ВСУ.

Во Львовской областной инфекционной больнице16 апреля от COVID-19 умер сотрудник ВСУ.