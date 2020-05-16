В Украине за минувшие сутки 528 новых случаев Covid-19, 21 ранее заболевший умер, 433 выздоровели

В Украине четвертый день увеличивается суточный прирост заражения Covid-19: по данным Минздрава на утро субботы, зафиксировано 528 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 за минувшие сутки, 21 ранее заболевший скончался, 433 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 483 новых случаях инфицирования вирусом, а утром 14 мая – о 422 новых заболевших.

«В Украине за минувшие сутки зафиксировано 528 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 49 у детей и 92 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 181 человек. Выздоровели за сутки рекордное количество - 433 человека, умер 21 пациент», - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге утром в субботу.

По его словам, количество инфицированных нарастающим итогом составило 17 858 человек ( в т. ч, 1269 детей и 3 512 медиков), из них - 497 летальных, 4 906 человек выздоровели.

Динамика статистики предыдущих дней такова: на утро 15 мая было 483 новых случая заболевания Covid-19, 20 ранее заболевших умерли, 330 выздоровели, днем ранее - 422 новых инфицированных, 17 новых жертв вируса, выздоровели рекордное количество – 427 больных, 13 мая сообщалось о 402 новых случая заболевания, 14 ранее заболевших скончались, 343 выздоровели, 12 мая - 375 новых случаев инфирования, 17 летальных пацентов и 85 – поправившихся; 11 мая - 416 новых случаев заболевания, 17 жертв, но 228 человеек выздоровели. Прирост более 500 инфицированных за сутки фиксировался на утро 10 мая (522), а также 9 мая (515). С 11 мая в Украине начался первый этап смягчения каратинных ограничений.

Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за сутки в Киевской области -49 , Черновицкой - 47, в Киеве – 153 случая.

За последние сутки проведено 8960 тестов методом ПЦР.