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08:45 16.05.2020

На украинско-польской границе возобновил работу ПП "Шегини"

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На украинско-польской границе возобновил работу ПП "Шегини"

С начала суток субботы, 16 мая, на украинско-польской границе во Львовской области возобновил работу пешеходный пункт пропуска "Шегини", сообщили в администрации государственной пограничной службы Украины.
" Распоряжением Правительства от 13 мая 2020 № 542-р на государственной границе Украины возобновлена работа еще одного пункта пропуска. В частности, сегодня в полночь возобновилась работа пункта пропуска "Шегини" на границе с Польшей во Львовской области, в котором кроме автомобильного направления оборудован пеший переход", – сказано в сообщении, обнародованном пресс-службой ведомства в субботу утром.
Вместе с тем, пограничники обращают внимание граждан на то, что "полноценно все направления в пункте пропуска смогут функционировать только в случае осуществления пропуска на них польской стороной".
Кроме того, с учетом изменений, внесенных правительственными решениями, на государственной границе в настоящее время временно закрыты 122 пункта пропуска, а в 19 временно прекращено пешеходное сообщение.
В ведомстве напомнили, что с 17 марта пункты пропуска через государственную границу временно закрыты для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автомобильного (для автобусов) сообщения.

Теги: #польша #пп #открытие
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