События

08:19 16.05.2020

Нацгвардия Украины и Жандармерия Румынии продолжают сотрудничество

2 мин читать
Нацгвардия Украины и Жандармерия Румынии продолжают сотрудничество

Воинские части Национальной гвардии Украины продолжают сотрудничество с военными Румынии, софинансирование проектов Евросоюзом позволяет обновить и улучшить оборудование, экипировку и технику для нацгвардейцев, сообщили в пресс-службе Нацгвардии.
"Национальная гвардия Украины со времени своего создания в 2014 году ведет свою деятельность в важнейших сферах общественной жизни: охране общественного порядка, особо важных государственных объектов, консульских учреждений и дипломатических представительств иностранных государств и противодействуют вооруженной агрессии, угрожающей целостности государства. Со времени своего основания Национальная гвардия Украины активно сотрудничает с аналогичными структурами стран Европы, в том числе и с жандармерией Румынии", – сказано в сообщении.
В информации на сайте Нацгвардии отмечается, что в 2014 году в рамках сотрудничества Национальной гвардии Украины и Жандармерии Румынии была начата совместная операционная программа Румыния-Украина 2014-2020, которая финансируется Европейским союзом через Европейский инструмент соседства и финансируется странами, которые принимают в ней участие.
В 2016 году в военной части 1241, которая дислоцируется в Ивано-Франковске, было создано уникальное для Украины, горно-патрульное подразделение, по образцу горных подразделений Жандармерии Румынии.
"Цель такого сотрудничества - обмен передовым опытом, совместные учения и тренировки. Именно так мы стремимся к повышению уровня подготовки наших подразделений и их способности к выполнению служебно-боевых задач в экстремальных условиях", - уточнил командир воинской части 1241 Роман Науменко.
Сотрудничество посредством ЕС воплощается в реализации четырех общих проектов Нацгвардии и Жандармерии Румынии округа Сучава. Воинская часть 1241 победила в ноябре 2019 в открытом конкурсе на получение более 200 тыс. евро (около 5,3 млн грн.) от Евросоюза для реализации четырех проектов по общей тематикой "Предупреждение и борьба с организованной преступностью, сотрудничество сил безопасности".
Международное сотрудничество позволяет внедрить передовой опыт деятельности румынских коллег, закупить новейшее оборудование, экипировку и технику для военнослужащих.
"Один из наших общих проектов называется - "Повышение возможностей трансграничного сотрудничества. Важный его этап - приобретение и ввод в эксплуатацию специальной техники для горно-патрульной роты", - сообщил заместитель командира воинской части 1241 подполковник Богдан Богдан.
Благодаря международному проекту для нужд нацгвардейцев закуплены: микроавтобусы, тепловизоры, планшеты-навигаторы, приборы ночного видения, видео регистраторы, бодикамеры, мобильный психологический центр на базе автобуса, набор симуляторов боевых стресфакторов и оборудование для тимбилдинга и прочее.
В Нацгвардии напомнили, что в период с 2011 года было реализовано 4 совместных проекта по тематике подготовки личного состава к выполнению задач по охране общественного порядка.

Теги: #румыния #сотрудничество #нацгвардия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:47 15.05.2020
Канадская полицейская миссия в Украине передала Нацгвардии 17тыс респираторов

Канадская полицейская миссия в Украине передала Нацгвардии 17тыс респираторов

09:41 09.05.2020
В Киеве полиция усилила меры общественной безопасности во время запланированных мероприятий 9 мая

В Киеве полиция усилила меры общественной безопасности во время запланированных мероприятий 9 мая

16:23 08.05.2020
Завершено следствие по делу о незаконном завладении имуществом Нацгвардии - САП

Завершено следствие по делу о незаконном завладении имуществом Нацгвардии - САП

21:02 06.05.2020
Зеленский предложил Катару инвестировать в строительство больниц и дорог в Украине

Зеленский предложил Катару инвестировать в строительство больниц и дорог в Украине

09:16 06.05.2020
Правоохранители усилили меры безопасности на время массовых акций в правительственном квартале

Правоохранители усилили меры безопасности на время массовых акций в правительственном квартале

20:33 04.05.2020
Украина и Эстония объединят усилия в борьбе с распространением РФ искаженных исторических фактов - МИД Украины

Украина и Эстония объединят усилия в борьбе с распространением РФ искаженных исторических фактов - МИД Украины

23:28 03.05.2020
В Нацполиции опровергли наличие допсил Нацгвардии в Черкассах

В Нацполиции опровергли наличие допсил Нацгвардии в Черкассах

06:53 03.05.2020
В зоне отчуждения ЧАЭС нацгвардейцы задержали трех сталкеров

В зоне отчуждения ЧАЭС нацгвардейцы задержали трех сталкеров

17:45 29.04.2020
Нацгвардия два дня будет обеспечивать соблюдение карантина в Каховке Херсонской области, где произошла вспышка коронавируса

Нацгвардия два дня будет обеспечивать соблюдение карантина в Каховке Херсонской области, где произошла вспышка коронавируса

15:55 22.04.2020
Командир роты Нацгвардии требовал с подчиненного 10 тыс. грн - ГБР

Командир роты Нацгвардии требовал с подчиненного 10 тыс. грн - ГБР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ООС СВОДКА

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 9 обстрелов, двое военнослужащих ранено

ТКГ ГРАЖДАНСТВО ОРДЛО

Украинская сторона на заседании ТКГ 14 мая указала, что "приглашенные" от ОРДЛО лица являются гражданами РФ

ТАМОЖНЯ УКРАИНА КАДРЫ

Коллегия Гостаможни Украины уволила руководителей половины таможен

СНБО РОССИЯ САНКЦИИ

СНБО Украины ввел санкции против основателя российской компании "1С", гендиректора ВЦИОМ и еще 376 физлиц

САНКЦИИ РОССИЯ УКРАИНА КУЛЬТУРА

Украина ввела санкции в отношении Русского географического общества, "Эрмитажа", ряда других российских музеев, институтов и организаций

ПОСЛЕДНЕЕ

На украинско-польской границе возобновил работу ПП "Шегини"

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 9 обстрелов, двое военнослужащих ранено

Палата представителей США приняла законопроект о выделении дополнительных $3 трлн на поддержку экономики

В Офисе Генпрокурора фиксируют факты нарушений международного гуманитарного права на Донбассе

Италия снимет запрет на въезд и выезд из страны 3 июня

Частые ротации в местных советах Украины практически не влияют на гендерное соотношение депутатов

В Кировоградской области из незаконного оборота изъяли 17 тыс. л алкоголя

Из США в Украину вылетел очередной специальный коммерческий рейс с 72 пассажирами

Трамп сообщил о разработке в США самой быстрой в мире ракеты

Санкции Украины никак не скажутся на МГУ, украинских студентов продолжат обучать

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА