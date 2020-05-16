Нацгвардия Украины и Жандармерия Румынии продолжают сотрудничество

Воинские части Национальной гвардии Украины продолжают сотрудничество с военными Румынии, софинансирование проектов Евросоюзом позволяет обновить и улучшить оборудование, экипировку и технику для нацгвардейцев, сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

"Национальная гвардия Украины со времени своего создания в 2014 году ведет свою деятельность в важнейших сферах общественной жизни: охране общественного порядка, особо важных государственных объектов, консульских учреждений и дипломатических представительств иностранных государств и противодействуют вооруженной агрессии, угрожающей целостности государства. Со времени своего основания Национальная гвардия Украины активно сотрудничает с аналогичными структурами стран Европы, в том числе и с жандармерией Румынии", – сказано в сообщении.

В информации на сайте Нацгвардии отмечается, что в 2014 году в рамках сотрудничества Национальной гвардии Украины и Жандармерии Румынии была начата совместная операционная программа Румыния-Украина 2014-2020, которая финансируется Европейским союзом через Европейский инструмент соседства и финансируется странами, которые принимают в ней участие.

В 2016 году в военной части 1241, которая дислоцируется в Ивано-Франковске, было создано уникальное для Украины, горно-патрульное подразделение, по образцу горных подразделений Жандармерии Румынии.

"Цель такого сотрудничества - обмен передовым опытом, совместные учения и тренировки. Именно так мы стремимся к повышению уровня подготовки наших подразделений и их способности к выполнению служебно-боевых задач в экстремальных условиях", - уточнил командир воинской части 1241 Роман Науменко.

Сотрудничество посредством ЕС воплощается в реализации четырех общих проектов Нацгвардии и Жандармерии Румынии округа Сучава. Воинская часть 1241 победила в ноябре 2019 в открытом конкурсе на получение более 200 тыс. евро (около 5,3 млн грн.) от Евросоюза для реализации четырех проектов по общей тематикой "Предупреждение и борьба с организованной преступностью, сотрудничество сил безопасности".

Международное сотрудничество позволяет внедрить передовой опыт деятельности румынских коллег, закупить новейшее оборудование, экипировку и технику для военнослужащих.

"Один из наших общих проектов называется - "Повышение возможностей трансграничного сотрудничества. Важный его этап - приобретение и ввод в эксплуатацию специальной техники для горно-патрульной роты", - сообщил заместитель командира воинской части 1241 подполковник Богдан Богдан.

Благодаря международному проекту для нужд нацгвардейцев закуплены: микроавтобусы, тепловизоры, планшеты-навигаторы, приборы ночного видения, видео регистраторы, бодикамеры, мобильный психологический центр на базе автобуса, набор симуляторов боевых стресфакторов и оборудование для тимбилдинга и прочее.

В Нацгвардии напомнили, что в период с 2011 года было реализовано 4 совместных проекта по тематике подготовки личного состава к выполнению задач по охране общественного порядка.