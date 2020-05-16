В Офисе Генпрокурора фиксируют факты нарушений международного гуманитарного права на Донбассе

Заместитель Генпрокурора Гюндуз Мамедов встретился с представителями Международного благотворительного фонда "Изоляция", помещение и имущество которого было захвачено в Донецке в 2014 году, осуществляется досудебное расследование по фактам широкомасштабных и систематических нарушений законов и обычаев ведения войны.

"В июне 2014 года боевики незаконных вооруженных формирований, подконтрольных стране-агрессору, захватили помещения и имущество фонда, который размещался на территории завода "Изоляция" в Донецке, а работников в принудительном порядке заставили покинуть территорию. Из ячейки украинской культуры "Изоляция" превратилась в "застенок" так называемого "министерства государственной безопасности ДНР", действующий до сих пор", – говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора в пятницу.

По информации прокуратуры, в здании содержались сотни украинских военнослужащих и гражданских лиц, к которым применялось физическое и психическое насилие, пытки, в том числе в виде имитации расстрела и нанесения ударов палками по конечностям, применение электрического тока и др.

В Офисе подчеркнули, что по преступлениям, совершенных в условиях вооруженного конфликта "осуществляется досудебное расследование по фактам совершения представителями незаконных вооруженных формирований РФ на территории Донецкой и Луганской областей и "Изоляция", в частности, широкомасштабных и систематических нарушений законов и обычаев ведения войны".

В настоящее время установлено 3 человек, которые непосредственно участвовали в захвате помещения благотворительного фонда. Они извещены о подозрении в истязании пленных.

Мамедов акцентировал, что на основании собранных доказательств все виновные будут привлечены к уголовной ответственности "как на национальном, так и на международном уровнях".

"В Офисе Генерального прокурора мы ввели новый подход к процессуальному руководству в такой категории преступлений. Он более системный, прокуроры координируют правоохранительные органы, непосредственно работающих на Донбассе со свидетелями, жертвами вооруженного конфликта, фиксируют обстрелы гражданских объектов. Самые серьезные факты нарушений международного гуманитарного права, как пытки, мы вместе с правозащитниками передаем в Офис прокурора Международного уголовного суда", - добавил Мамедов.

Отмечается, что кроме "Изоляция" установлено еще более 160 мест незаконного содержания, где с 2014 года находилось более 3,5 тыс. человек, среди которых почти половина - гражданские.

"Уже допрошено более 1,8 тыс. потерпевших. За жестокое обращение с военнопленными и гражданскими гражданами к уголовной ответственности привлечены 35 человек. По результатам предварительного расследования уголовных производств в суд направлено 9 обвинительных актов по 9 человек, 1 человек осужден", – резюмировали в Офисе генпрокурора.