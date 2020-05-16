События

05:08 16.05.2020

Италия снимет запрет на въезд и выезд из страны 3 июня

1 мин читать
Италия снимет запрет на въезд и выезд из страны 3 июня

Власти Италии приняли решение о снятии всех ограничений на въезд и выезд из страны с 3 июня, информируют итальянские СМИ о решении правительства.
Это будет означать серьезное ослабление одних из самых жестких карантинных мер, введенных различными странами мира из-за пандемии COVID-19, отмечается в сообщениях.
Также с 3 июня будет разрешено свободное перемещение внутри страны. Регионы Италии выступали за скорейшее снятие ограничений, однако премьер-министр Джузеппе Конте настаивал на постепенном возвращении к нормальной жизни, чтобы предотвратить вторую волну инфекций.
В Италии с начала распространения коронавируса зафиксировано 223,8 тыс. случаев заражения, смертность достигла 31,6 тыс. человек.

Теги: #границы #италия #снятие #ограничение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:10 15.05.2020
Страны Балтии снимают ограничения на передвижение автомобильного, железнодорожного, воздушного и морского транспорта

Страны Балтии снимают ограничения на передвижение автомобильного, железнодорожного, воздушного и морского транспорта

20:32 14.05.2020
Генконсульство Украины в Милане с 25 мая возобновит прием граждан

Генконсульство Украины в Милане с 25 мая возобновит прием граждан

20:53 13.05.2020
На Ломбардию по-прежнему приходится значительная часть заражений COVID-19, выявленных в Италии

На Ломбардию по-прежнему приходится значительная часть заражений COVID-19, выявленных в Италии

19:56 13.05.2020
Большинство французов выступают за снятие ограничений по COVID-19 - опрос

Большинство французов выступают за снятие ограничений по COVID-19 - опрос

17:27 13.05.2020
Страны ЕС начнут открывать внутренние границы для летних отпусков, но пока даже не обсуждали вопрос о внешних границах

Страны ЕС начнут открывать внутренние границы для летних отпусков, но пока даже не обсуждали вопрос о внешних границах

09:44 12.05.2020
Премьер Италии рассчитывает ускорить отмену ограничений по коронавирусу в стране

Премьер Италии рассчитывает ускорить отмену ограничений по коронавирусу в стране

02:54 11.05.2020
Количество заражений коронавирусом в Великобритании превысило итальянские показатели

Количество заражений коронавирусом в Великобритании превысило итальянские показатели

14:17 10.05.2020
Премьер Италии рассчитывает ускорить отмену ограничений по коронавирусу в стране

Премьер Италии рассчитывает ускорить отмену ограничений по коронавирусу в стране

06:54 09.05.2020
В центре Киева частично  ограничат движение транспорта – КГГА

В центре Киева частично  ограничат движение транспорта – КГГА

16:03 08.05.2020
Угроза коронавируса в Милане может возрасти из-за ослабления мер изоляции - вирусолог

Угроза коронавируса в Милане может возрасти из-за ослабления мер изоляции - вирусолог

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ТКГ ГРАЖДАНСТВО ОРДЛО

Украинская сторона на заседании ТКГ 14 мая указала, что "приглашенные" от ОРДЛО лица является гражданами РФ

ТАМОЖНЯ УКРАИНА КАДРЫ

Коллегия Гостаможни Украины уволила руководителей половины таможен

СНБО РОССИЯ САНКЦИИ

СНБО Украины ввел санкции против основателя российской компании "1С", гендиректора ВЦИОМ и еще 376 физлиц

САНКЦИИ РОССИЯ УКРАИНА КУЛЬТУРА

Украина ввела санкции в отношении Русского географического общества, "Эрмитажа", ряда других российских музеев, институтов и организаций

КИЕВ КОРОНАВИРУС ИНТЕРНАТ ПОЛИЦИЯ

Полиция Киева проводит расследование по факту нарушения санитарных норм в Дарницком доме-интернате, где произошла вспышка коронавируса

ПОСЛЕДНЕЕ

В Офисе Генпрокурора фиксируют факты нарушений международного гуманитарного права на Донбассе

Частые ротации в местных советах Украины практически не влияют на гендерное соотношение депутатов

В Кировоградской области из незаконного оборота изъяли 17 тыс. л алкоголя

Из США в Украину вылетел очередной специальный коммерческий рейс с 72 пассажирами

Трамп сообщил о разработке в США самой быстрой в мире ракеты

Санкции Украины никак не скажутся на МГУ, украинских студентов продолжат обучать

Трамп: эпидемию коронавируса надо было остановить еще в Китае

Украинская сторона на заседании ТКГ 14 мая указала, что "приглашенные" от ОРДЛО лица является гражданами РФ

Кабмин опубликовал постановление, разрешающее работу непродовольственных рынков в Украине

Режим ЧП в Молдове продлен до 30 июня, ношение масок в общественных местах с субботы будет обязательным

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА