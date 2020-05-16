События

02:47 16.05.2020

Из США в Украину вылетел очередной специальный коммерческий рейс с 72 пассажирами

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Из США в Украину вылетел очередной специальный коммерческий рейс с 72 пассажирами

Из США в Украину в пятницу, 15 мая, вылетел шестой коммерческий рейс, на котором домой вернутся 72 человека, сообщило украинское посольство в США.
"15 мая в Украине отправился еще один специальный коммерческий рейс из США. Это уже шестой спецсамолёт МАУ, на этот раз он доставит 72 человека из Нью-Йорка в Киев", – говорится в сообщении на странице посольства в Фейсбук.
Дипломаты подчеркнули, что все пассажиры, находящиеся на борту "будут обеспечены защитными масками, в частности, и на выходе в аэропорту Борисполь, чтобы иметь возможность безопасно добраться своих домов или места обсервации".
"Сейчас в период карантина из США в Украину спецсамолётом уже удалось доставить более 1,7 тыс. человек, еще ждут своего возвращения более 1,2 тыс. человек", – добавили в украинском посольстве.

Теги: #сша #спецрейс #украина
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