Украинская сторона на заседании ТКГ 14 мая указала, что "приглашенные" от ОРДЛО лица является гражданами РФ

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции 14 мая указала российской стороне, что "приглашенные" от ОРДЛО лица являются гражданами Российской Федерации.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в украинской делегации, ориентировочно в 15:00-16:00 заседания в четверг, которое началось в 13:00, к сторонам ТКГ (Украина, Россия и ОБСЕ) подключили так называемых "приглашенных" от ОРЛО (Владислава Дейнего) и ОРДО (Наталью Никонорову).

По словам источника, в период с 13:00 до 15:00 четверга украинская сторона сообщила делегации РФ о том, что Украине известно, что так называемые "приглашенные" от отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины являются гражданами РФ, предъявив в качестве подтверждения копии заграничного и внутреннего паспорта РФ Владислава Дейнего.