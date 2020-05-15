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21:00 15.05.2020

Коллегия Гостаможни Украины уволила руководителей половины таможен

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Коллегия Гостаможни Украины уволила руководителей половины таможен

Коллегия Государственной таможенной службы на заседании в пятницу прекратила выполнение обязанностей руководителей Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной Слобожанской, Буковинской таможен, сообщило Министерство финансов на сайте.

"Также руководителю Одесской таможни вручили предупреждение о последующем увольнении", - говорится в сообщении.

По словам министра финансов Сергея Марченко, по итогам результатов деятельности рядя таможен "уже можно сделать выводы о неэффективности их работы, следствием чего являются кадровые решения".

"Несколько недель тому на коллегии, где все вы присутствовали, я не просто заявил о необходимости изменений в системе таможенной службы. Я озвучил свои ожидания от реформы и поставил вам конкретные задания. Сегодняшняя коллегия уже не о планах и заданиях, а о реальных результатах. Которых до сих пор нет… Поэтому по итогам этой коллегии будет уволено 50% руководителей таможен", - цитирует пресс-служба министра финансов, присуствовавшего на заседании.

Теги: #таможня #украина #кадры
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