У сотрудника ГАЗО лабораторно подтвержден коронавирус

У сотрудника Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, работающего удаленно, выявили заболевание коронавирусом, сообщает пресс-служба ГАЗО.

"15 мая был подтвержден диагноз COVID-19 у сотрудника ГАЗО, который с 23 марта работал в дистанционном режиме. Офиса Агентства в городе Киев указанный сотрудник не посещал, что подтверждает система электронных пропусков", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Кроме того, отмечается, что с 23 марта инфицированный коронавирусом не посещал никаких совещаний, не участвовал во встречах и не совершал рабочих поездок на предприятия, входящие в сферу управления ГАЗО.

"В настоящее время сотрудник находится на стационарном лечении в одной из больниц Киева", - говорится в сообщении.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусной болезнью Covid-19, увеличилось на 56 человек.

"Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось еще на 56 человек. Среди них - 9 медиков… За минувшие сутки в Киеве от коронавируса умер один человек. Всего за это время - 43 летальных случая. На сегодня в столице уже 2068 подтвержденных случаев заболевания Covid-19 ", - сказал Кличко во время онлайн-пресс-конференции в пятницу.