Трамп: США начали работать над вакциной от COVID-19 в январе, еще не зная, против чего боремся

Президент США Дональд Трамп сообщил, что еще в январе американские ученые начали работать над созданием вакцины против коронавируса.

"Ученые в национальных институтах здравоохранения начали разрабатывать первую пробную вакцину 11 января", - сказал он журналистам на брифинге в Белом доме.

"Тогда люди еще не знали, что происходит вокруг, а мы уже начали разрабатывать вакцину, даже не зная, против кого мы боремся", - добавил Трамп.

Он поблагодарил ученых за их усилия, а также выразил надежду, что "вакцина будет готова к концу года".