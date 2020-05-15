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20:41 15.05.2020

СНБО Украины ввел санкции против основателя российской компании "1С", гендиректора ВЦИОМ еще 376 физлиц

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СНБО Украины ввел санкции против основателя российской компании "1С", гендиректора ВЦИОМ еще 376 физлиц

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) включил в список физических лиц, к которым применяются ограничительные меры (санкции), 377 человек, среди которых большинство уроженцы Российской Федерации и Украины.

Соответствующее решение предусмотрено подписанным 14 мая президентом Украины Владимиром Зеленским указом о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Так, санкции сроком на три года, в частности, введены в отношении одной из авторов сайта www.materik.ru, сотрудницы "Автономной некоммерческой организации "Институт диаспоры и интеграции" ("Институт стран СНГ") Валентины Гойденко; исполнительного директора "Международного исследовательского агентства "Евразийский монитор" и председателя правления "АНО" Социологическая мастерская Задорин" Игоря Задорина; генерального директора "Всероссийского центра изучения общественного мнения" Валерия Федорова; основателя общественной организации "ТОР" Мариуполь Дениса Кузьменко.

Также в список попали несколько уроженцев Узбекистана, Казахстана, Грузии, проживающих в Крыму.

Кроме того, на один год вводятся санкции против учредителя ООО "Корпорация Парус" Алексея Федоренко и одного из основателей компании "1C" Бориса Нуралиева.

Ограничительные меры предусматривают блокировку активов (временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом); запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах; отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, аннулирования официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений; лишение государственных наград Украины, других форм празднования.

Теги: #снбо #россия #санкции
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